İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Manchester United ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi Manchester United 2-1'lik skorla kazandı.



Manchester United, 7. dakikada Bruno Fernandes'in penaltı golüyle öne geçti.



62. dakikada Marcus Rashford, farkı 2'ye çıkardı. Casemiro, 70. dakikada kırmızı kart gördü ve ManU 10 kişi kaldı.



Crystal Palace, 76. dakikada Jeffrey Schlupp ile farkı 1'e indirdi ancak puan için yetmedi.



2 hafta sonra kazanan Manchester United, bu galibiyetle birlikte puanını 42'ye yükseltti. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Crystal Palace ise 24 puanda kaldı.



Manchester United, gelecek hafta Leeds United'ı konuk edecek. Crystal Palace ise Brighton'ı ağırlayacak.





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