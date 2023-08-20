Manchester City, tek golle kazandı

İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında Manchester City, sahasında Newcastle United ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'ndaki maçı Manchester City, 1-0 kazandı.
Karşılaşmada Pep Guardiola'nın ekibine galibiyeti getiren golü 31. dakikada Julian Alvarez attı.
Bu sonucun ardından Manchester City, ligde 6 puana yükseldi. Newcastle United 3 puanda kaldı.
Manchester City, ligde gelecek hafta Sheffield United deplasmanına gidecek. Newcastle United ise sahasında Liverpool'u ağırlayacak.
Karşılaşmada Pep Guardiola'nın ekibine galibiyeti getiren golü 31. dakikada Julian Alvarez attı.
Bu sonucun ardından Manchester City, ligde 6 puana yükseldi. Newcastle United 3 puanda kaldı.
Manchester City, ligde gelecek hafta Sheffield United deplasmanına gidecek. Newcastle United ise sahasında Liverpool'u ağırlayacak.