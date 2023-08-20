Manchester City, tek golle kazandı

Manchester City, sahasında ağırladığı Newcastle United'ı Julian Alvarez'in golüyle 1-0 mağlup etti.

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Manchester City, tek golle kazandı
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20 Ağustos 2023 00:07
İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında Manchester City, sahasında Newcastle United ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'ndaki maçı Manchester City, 1-0 kazandı.

Karşılaşmada Pep Guardiola'nın ekibine galibiyeti getiren golü 31. dakikada Julian Alvarez attı.

Bu sonucun ardından Manchester City, ligde 6 puana yükseldi. Newcastle United 3 puanda kaldı.

Manchester City, ligde gelecek hafta Sheffield United deplasmanına gidecek. Newcastle United ise sahasında Liverpool'u ağırlayacak.

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