Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda 5. hafta mücadelesinde Pep Guardiola'nın takımı Manchester City ile Mauricio Pochettino'nun çalıştırdığı Paris Saint Germain kozlarını paylaştı.



Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadele Manchester City, 2-1'lik skorla kazandı. PSG, 50. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle öne geçerken, 63'te Raheem Sterling bu gole yanıt verdi. 76'da Gabriel Jesus, İngiliz ekibine galibiyeti getiren isim oldu.



Alınan bu sonucun ardından Manchester City puanını 12 yaparken grup liderliğini de garantiledi. Paris Saint Germain ise 8 puanla ikinci sırada kaldı. İlk maçta PSG'ye 2-0 yenilen Guardiola'nın öğrencileri, rövanşta istediğini elde etti.



Grupta son hafta mücadelesinde Manchester City, Leipzig deplasmanına gidecek. PSG ise Club Brugge'yi konuk edecek.



PUAN DURUMU

(12) Manchester City

(8) PSG

(4) RB Leipzig

(4) Club Brugge





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