Manchester City, Everton serisini uzattı!

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester City ile Everton karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester City 3-0'lık skorla kazandı.
Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Raheem Sterling, 55. dakikada Rodri, 86. dakikada Bernardo Silva attı.
Everton'da Cenk Tosun maç kadrosunda yer aldı ancak süre bulamadı.
Everton'a karşı son 8 maçını kazanan Manchester City, puanını 26'ya yükseltti ve lider Chelsea'yi 3 puan geriden takibini sürdürdü. Ligde galibiyet hasreti 6 maça çıkan Everton ise 15 puanda kaldı.
Manchester City gelecek hafta West Ham'ı ağırlayacak. Everton ise Brentford deplasmanına gidecek.
Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Raheem Sterling, 55. dakikada Rodri, 86. dakikada Bernardo Silva attı.
Everton'da Cenk Tosun maç kadrosunda yer aldı ancak süre bulamadı.
Everton'a karşı son 8 maçını kazanan Manchester City, puanını 26'ya yükseltti ve lider Chelsea'yi 3 puan geriden takibini sürdürdü. Ligde galibiyet hasreti 6 maça çıkan Everton ise 15 puanda kaldı.
Manchester City gelecek hafta West Ham'ı ağırlayacak. Everton ise Brentford deplasmanına gidecek.