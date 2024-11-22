Manchester City'e kötü haber!

Manchester City'nin Hırvat yıldızı Mateo Kovacic'ten kötü haber geldi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin orta saha oyuncusu Mateo Kovacic'in sakatlığı nedeniyle bir aya kadar sahalardan uzak kalacağı Pep Guardiola tarafından doğrulandı.



30 yaşındaki oyuncu, City'nin Premier Lig'deki son altı maçına ilk 11'de başlarken, sakatlanan Rodri'nin yerine orta sahada görev yaptı.



Hırvatistan'ın uluslararası ligdeki iki maçına da ilk 11'de başlayan oyuncu, pazartesi günü Portekiz ile 1-1 berabere kaldıkları maçta devre arasında oyundan alındı .



PERFORMANSI



Manchester City formasıyla bu sezon 15 maça çıkan yıldız oyuncu 3 gol kaydetti.