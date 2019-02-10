CHELSEA PREMİER LİG'DE İLK KEZ 6 GOL YEDİ

İngiltere Premier Lig'de haftanın maçında Manchester City, evinde Chelsea'yi konuk etti. Etihad Stadı'nda oynanan mücadeleyi Guardiola'nın öğrencileri 6-0 gibi farklı bir skorla kazandı ve gövde gösterisi yaptı.Manchester City'ye galibiyeti getiren goller, 4. dakikada Strling, 13, 19 ve 56. dakikalarda Aguero, 25. dakikada İlkay Gündoğan ile 80. dakikada Sterling'den geldi.3 Şubat'ta Arsenal ile oynadıkları maçta hat-trick yapan Aguero, Chelsea karşısında da hat-trick yaparak 1 hafta içinde 2 büyük takıma karşı önemli bir başarıya imza atmış oldu.Öte yandan Chelsea, Premier Lig tarihinde ilk kez bir maçta kalesinde 6 gol birden görmüş oldu ve menajer Sarri bu anlamda tarihe geçti. İngilzi ekibi en son, 1991'de Nottingham Forest'a karşı 7-0'lık bir tenilgi almıştı.Bu sonucun ardından Manchester City üst üste 3. galibiyetini aldı ve puanını 65 yaparak maç fazlasıyla bir kez daha liderliğe yerleştı. Chelsea ise son 4 maçında 3. yenilgisini aldı ve 50 puanla 6. sırada kaldı.Premier Lig'in 28. hafta maçında Manchester City evinde West Ham'ı konuk edecekken, Chelsea ise evinde Londra derbisinde Tottenham'ı konuk edecek.