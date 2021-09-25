Manchester City, Chelsea zincirini kırdı

Manchester City, Chelsea'yi Stamford Bridge'te 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Manchester City, Chelsea zincirini kırdı
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25 Eylül 2021 16:24
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Chelsea ile Manchester City karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'te oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester City 1-0'lık skorla kazandı.

Manchester City'e galibiyeti getiren golü 53. dakikada Gabriel Jesus attı.

Manchester City, bu galibiyetle birlikte üst üste 3 maç yenildikten sonra Chelsea'ye karşı ilk defa kazandı.

Pep Guardiola takımının başında 221. galibiyetine ulaşarak, Manchester City tarihine en fazla galibiyet alan teknik direktör olarak adını yazdırdı

Manchester City bu galibiyetle birlikte puanını 13'e yükseltti. Chelsea ise bu sezon ilk kez yenilerek 13 puanda kaldı.

Chelsea, bir sonraki lig maçında Southampton'ı konuk edecek. Manchester City ise Liverpool'a konuk olacak.


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