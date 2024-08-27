Mamardashvili, Liverpool'da!

Liverpool, Valencia'dan Gürcü kaleci Giorgi Mamardashvili'yi kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Mamardashvili, Liverpool'da!
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27 Ağustos 2024 23:19
Premier Lig ekibi Liverpool'dan kaleye beklenen kaleci takviyesi geldi.

Liverpool, Valencia'dan Gürcü kaleci Giorgi Mamardashvili'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada ,Mamardashili'nin bu sezon Valencia'da kiralık olarak forma giyeceği ve önümüzdeki sezondan itibaren takıma katılacağı belirtildi.

İngiliz devi, Mamardashvili için Valencia'ya 30 milyon euro bonservis ayrıca 5 milyon euro bonus ödeyecek.

SEZON PERFORMANSI

Valencia ile La Liga'da ile 2 maça çıkan Mamardashvili, kalesinde 5 gol gördü.

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