Malatyaspor'da Galatasaray maçı öncesi son durum

Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 42. ve son haftasında cumartesi deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.
Türk Telekom Stadı'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak.
Ligde oynadığı 39 maçta 45 puan toplan sarı-siyahlılar, son haftaya 14. sırada girdi.
İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazanmıştı.
Yeni Malatyaspor'da eksik ve sakat oyuncu bulunmuyor.
Türk Telekom Stadı'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak.
Ligde oynadığı 39 maçta 45 puan toplan sarı-siyahlılar, son haftaya 14. sırada girdi.
İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazanmıştı.
Yeni Malatyaspor'da eksik ve sakat oyuncu bulunmuyor.