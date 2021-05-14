Malatyaspor'da Galatasaray maçı öncesi son durum

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 42. ve son haftasında cumartesi deplasmanda Galatasaray ile mücadele edecek.

Haber; AA
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Malatyaspor'da Galatasaray maçı öncesi son durum
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14 Mayıs 2021 13:56
Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 42. ve son haftasında cumartesi deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Türk Telekom Stadı'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak.

Ligde oynadığı 39 maçta 45 puan toplan sarı-siyahlılar, son haftaya 14. sırada girdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazanmıştı.

Yeni Malatyaspor'da eksik ve sakat oyuncu bulunmuyor.


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