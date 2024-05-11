Makaralı Yay Erkek Milli Takımı'ndan gümüş madalya

Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, gümüş madalya elde etti.
Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen şampiyonada Emircan Haney, Batuhan Akçaoğlu ve Yağız Sezgin'den oluşan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, finalde İtalya'yla karşılaştı.
Rakibine 233-231 yenilen milli takım, şampiyonayı gümüş madalyayla tamamladı.
Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen şampiyonada Emircan Haney, Batuhan Akçaoğlu ve Yağız Sezgin'den oluşan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, finalde İtalya'yla karşılaştı.
Rakibine 233-231 yenilen milli takım, şampiyonayı gümüş madalyayla tamamladı.
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