Dusan Tadic'li Sırbistan, Avusturya'da mağlup

EURO 2024 öncesi hazırlık maçı mücadelelerinde Avusturya, konuk ettiği Sırbistan'ı 2-1 mağlup etti.

Dusan Tadic'li Sırbistan, Avusturya'da mağlup
EURO 2024 öncesi hazırlık maçı mücadelelerinde Avusturya, Sırbistan'ı konuk etti.

Ernst-Happel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Avusturya 2-1 kazandı. 

Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, 45 dakika sahada kaldı.

Avusturya'ya galibiyeti getiren golleri, 10. dakikada Patrick Wimmer ve 13. dakikada Christoph Baumgartner kaydetti. 

Sırbistan'ın tek golünde ise 35. dakikada Dusan Tadic'in ortası sonrası oluşan karambolde Strahinja Pavlovic topu ağlara gönderdi.
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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya00000000
2Macaristan00000000
3İskoçya00000000
4İsviçre00000000
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