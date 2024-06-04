Romanya'da sessiz prova
EURO 2024 öncesi hazırlık maçı mücadelelerinde Romanya ile Bulgaristan 0-0 berabere kaldı.
EURO 2024 öncesi hazırlık maçı mücadelelerinde Romanya, Bulgaristan'ı konuk etti.
Stadionul Steaua'da oynanan maç, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Romanya'da oynanan mücadeleyi, Türk hakem Atilla Karaoğlan yönetti.
Romanya'da, Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyen Denis Graguş, 62 dakika oyunda kalırken Galatasaray'ın futbolcusu Alexandru Cicaldau süre alamadı.
Stadionul Steaua'da oynanan maç, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Romanya'da oynanan mücadeleyi, Türk hakem Atilla Karaoğlan yönetti.
Romanya'da, Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyen Denis Graguş, 62 dakika oyunda kalırken Galatasaray'ın futbolcusu Alexandru Cicaldau süre alamadı.
Reklam
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Macaristan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|İskoçya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|İsviçre
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0