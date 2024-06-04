Romanya'da sessiz prova

EURO 2024 öncesi hazırlık maçı mücadelelerinde Romanya ile Bulgaristan 0-0 berabere kaldı.

Romanya'da sessiz prova
EURO 2024 öncesi hazırlık maçı mücadelelerinde Romanya, Bulgaristan'ı konuk etti. 

Stadionul Steaua'da oynanan maç, 0-0 beraberlikle sonuçlandı. 

Romanya'da oynanan mücadeleyi, Türk hakem Atilla Karaoğlan yönetti.

Romanya'da, Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyen Denis Graguş, 62 dakika oyunda kalırken Galatasaray'ın futbolcusu Alexandru Cicaldau süre alamadı.
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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya00000000
2Macaristan00000000
3İskoçya00000000
4İsviçre00000000
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