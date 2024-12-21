Mainz ligde yükselişe geçti!

Bundesliga'da geçtiğimiz hafta Bayern Münih'i mağlup eden Mainz, bu hafta ise Eintracht Frankfurt'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Mainz ligde yükselişe geçti!
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21 Aralık 2024 19:30
Almanya Bundesliga'nın 15. haftasında Mainz, Eintracht Frankfurt deplasmanına konuk oldu. Mainz, Frankfurt Arena'daki maçı 3-1'lik skorla kazandı.

Mainz'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Santos kendi kalesine, 27 ve 58. dakikalarda Paul Nebel attı. Eintracht Frankfurt'un tek golü 75. dakikada Rasmus Kristensen'den geldi.

Mainz'da Nadiem Amiri, 27. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Bundesliga'da geçtiğimiz hafta Bayern Münih'i 2-1 mağlup eden Mainz, bu galibiyetle üst üste ikinci kez kazancdı ve 25 puana yükseldi. Eintracht Frankfurt, 27 puanda kaldı.

Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Mainz, sahasında Bochum'u ağırlayacak. Frankfurt, St. Pauli deplasmanına gidecek.

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