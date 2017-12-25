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Maicon frikik golünü anlattı, Terim için de dedi ki...

Galatsaraylı Maicon, Göztepe'ye attığı frikik golü ve teknik direktör Fatih Terim hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Maicon frikik golünü anlattı, Terim için de dedi ki...
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24 Aralık 2017 22:14
Galatasaray'ın Süper Lig'de Göztepe'yi 3-1 yendiği maçta frikikten harika bir gol atan Maicon, karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu.

MAICON FRİKİK GOLÜNÜ ANLATTI

Frikikgolü hakkında konuşan Maicon, "En son Sao Paulo'da geçen sezon Atletico Minerio'ya frikikten atmıştım. Hafta içi antrenmandan sonra duran toplara çalışıyorum. Bunun verdiği güvenle topun başına geldim, vurdum ve gol oldu. Tanrı'ya şükürler olsun, mutluyum." dedi.

Gol sevincinden sonra takla atması sorulan Maicon, "Kardeşim kaza yapmıştı, duygusal bir andı. Kimse yanlış anlamasın. Bu şekilde sevindim." diye konuştu.

"FATİH HOCANIN, BİZE SÖYLEDİKLERİ..."

İkinci yarıda daha iyi oynamalarının nedenini anlatan Maicon, "Fatih hocanın devre arasında bize söyledikleri önemliydi. Onun bize motivasyonu ve verdiği taktiklerle, maçı nasıl çevirdiğimizi herkes gördü." ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZ GÖRDÜK, İMPARATOR DÖNDÜ"

"Fatih Terim'in motivasyonu için neler söylemek istersin?" sorusuna da yanıt veren Maicon, "Hepimiz gördük. İmparator geri döndü. Çok çok mutluyuz. Hedefimiz şampiyonluk ve bu hedefimize ulaşacağız." diyerek sözlerini noktaladı.



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