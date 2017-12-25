'ın Süper Lig'de Göztepe'yi 3-1 yendiği maçta frikikten harika bir gol atan, karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu.Frikikgolü hakkında konuşan Maicon, "En son Sao Paulo'da geçen sezon Atletico Minerio'ya frikikten atmıştım. Hafta içi antrenmandan sonra duran toplara çalışıyorum. Bunun verdiği güvenle topun başına geldim, vurdum ve gol oldu. Tanrı'ya şükürler olsun, mutluyum." dedi.Gol sevincinden sonra takla atması sorulan Maicon, "Kardeşim kaza yapmıştı, duygusal bir andı. Kimse yanlış anlamasın. Bu şekilde sevindim." diye konuştu.İkinci yarıda daha iyi oynamalarının nedenini anlatan Maicon, "Fatih hocanın devre arasında bize söyledikleri önemliydi. Onun bize motivasyonu ve verdiği taktiklerle, maçı nasıl çevirdiğimizi herkes gördü." ifadelerini kullandı."Fatih Terim'in motivasyonu için neler söylemek istersin?" sorusuna da yanıt veren Maicon, "Hepimiz gördük. İmparator geri döndü. Çok çok mutluyuz. Hedefimiz şampiyonluk ve bu hedefimize ulaşacağız." diyerek sözlerini noktaladı.