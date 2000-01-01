Magic: "Isiah'nın, Dream Team'e alınmamasında bir parmağım yok"

NBA efsanesi Magic Johnson, Isiah Thomas'ın 1992'de Dream Team'den çıkarılmasında bir rolü olmadığını söyledi.



Üzerinden yirmi sekiz yıl geçmesine rağmen, Thomas'ın 1992 Olimpiyatları'nda mücadele etmiş olan ABD Erkekler Ulusal Basketbol Takımı'ndan dışlanmasına dair net bir açıklama yapılmış değil.



Yıllar boyunca, çoğu kişi Michael Jordan'ın bu kararı almaya zorladığına inanıyordu.



Deneyimli NBA muhabiri Mike Wilbon, Magic ve Larry Bird'ün, Thomas'ın alınmamasında bir eli olduğunu iddia etmiş olsa, Magic bu suçlamayı reddetti.



ESPN'in First Take programında, Magic bu iddiayı şu şekilde reddetti:



"İki ay beraber vakit geçirmeniz gerekiyor ve onunla sorunları olan dört ya da beş adam vardı. Maalesef bu sorunlar nedeniyle Dream Team'in bir parçası olmayacaktı, çünkü hepimiz iki ay birbirimizle yaşamak, birbirimizle antrenman yapmak ve takılmak falan durumundaydık."



"Bu, Isiah'nın kariyerinden ya da kendisinden hiçbir şey götürmez. Ama aynı zamanda Isiah kendi sorunlarını üstlenmeli ve 'Hey, biliyor musun? Bu bir bakıma da benim suçumdu' demeli. Benim onun Dream Team'de olmama konusunda bir parmağım oldu mu? Hayır. Bana ekipte kim olması gerektiğini sormadılar. David Stern ve Rod Thorn'un benden yapmamı istediği tek şey, Larry Bird ve Michael Jordan'ı aramak ve onlara Dream Team'de oynamaları gerektiğini söylemekti."



