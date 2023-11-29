Maçın adamı Hakim Ziyech!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi maçı A Grubu 5. hafta maçında Manchester United ile karşılaştı.
Sarı kırmızılı takım, iki kez geriye düştüğü maçta Hakim Ziyech ve Kerem'in golleriyle sahadan 1 puan almayı başardı.
Sarı kırmızılı takımın yıldızı Ziyech, 2 gol ve 1 asistle maçın oyuncusu seçildi.
Sarı kırmızılı takım, iki kez geriye düştüğü maçta Hakim Ziyech ve Kerem'in golleriyle sahadan 1 puan almayı başardı.
Sarı kırmızılı takımın yıldızı Ziyech, 2 gol ve 1 asistle maçın oyuncusu seçildi.
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