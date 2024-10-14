Macaristan, deplasmanda kazandı!

UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan, Bosna Hersek'i deplasmanda 2-0 mağlup etti.

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Macaristan, deplasmanda kazandı!
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14 Ekim 2024 23:48
UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Bosna Hersek, sahasında Macaristan ile karşı karşıya geldi. Bilino Polje'deki maçı Macaristan 2-0'lık skorla kazandı.

Macaristan'a galibiyeti getiren golleri Dominik Szoboszlai attı. 38'de ağları havalandıran Szoboszlai, 50'de ise penaltıyı gole çevirdi.

Bosna Hersek'te Edin Dzeko, 90 dakika sahada kaldı. Macaristan'da Roland Sallai ise 68'de oyundan çıktı.

Bo sonuçla birlikte Macaristan, 5 puana yükseldi. Bosna Hersek, 1 puanda kaldı.

Macaristan, bir sonraki maç haftasında Hollanda deplasmanına gidecek. Bosna Hersek ise Almanya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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