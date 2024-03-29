MAÇ ÖZETİ: Zalgiris Kaunas 87-73 Olimpia Milano

THY EuroLeague 32. hafta maçında Zalgiris Kaunas ile Olimpia Milano karşı karşıya geldi.
Zalgirio Arena'Da oynanan karşılaşmayı Zalgiris Kaunas 87-73 kazandı.
Zalgiris'te Keenan Evans, 20 sayıyla takımının en skoreri oldu.
Bu sonuçla birlikte Zalgiris Kaunas, 14. galibiyetini aldı. Olimpia Milano ise 14. galibiyette kaldı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
Zalgirio Arena'Da oynanan karşılaşmayı Zalgiris Kaunas 87-73 kazandı.
Zalgiris'te Keenan Evans, 20 sayıyla takımının en skoreri oldu.
Bu sonuçla birlikte Zalgiris Kaunas, 14. galibiyetini aldı. Olimpia Milano ise 14. galibiyette kaldı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ