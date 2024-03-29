MAÇ ÖZETİ: Zalgiris Kaunas 87-73 Olimpia Milano

THY EuroLeague 32. hafta maçında Zalgiris Kaunas, Olimpia Milano'yu 87-73 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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MAÇ ÖZETİ: Zalgiris Kaunas 87-73 Olimpia Milano
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29 Mart 2024 00:36
THY EuroLeague 32. hafta maçında Zalgiris Kaunas ile Olimpia Milano karşı karşıya geldi. 

Zalgirio Arena'Da oynanan karşılaşmayı Zalgiris Kaunas 87-73 kazandı. 

Zalgiris'te Keenan Evans, 20 sayıyla takımının en skoreri oldu. 

Bu sonuçla birlikte Zalgiris Kaunas, 14. galibiyetini aldı. Olimpia Milano ise 14. galibiyette kaldı. 

İŞTE MAÇIN ÖZETİ 

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