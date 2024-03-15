MAÇ ÖZETİ: Barcelona 94-76 Partizan

THY EuroLeague 29. hafta maçında Barcelona, sahasında Partizan'ı 94-76 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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MAÇ ÖZETİ: Barcelona 94-76 Partizan
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15 Mart 2024 01:38
THY EuroLeague 29. hafta maçında Barcelona ile Partizan karşı karşıya geldi. 

Palau Blaugrana'da oynanan maçı Barcelona 94-76 kazandı. 

Barcelona'da Nicolas Laprovittola 17 sayı, 5 asist ile fark yarattı. Partizan'da Aleksa Avramovic'in 27 sayı, 3 ribaund performansı yeterli olmadı. 

Bu sonuçla birlikte Barcelona, 20. galibiyetini aldı. Partizan ise 16. kez kaybetti.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

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