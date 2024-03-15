MAÇ ÖZETİ: Barcelona 94-76 Partizan

THY EuroLeague 29. hafta maçında Barcelona ile Partizan karşı karşıya geldi.



Palau Blaugrana'da oynanan maçı Barcelona 94-76 kazandı.



Barcelona'da Nicolas Laprovittola 17 sayı, 5 asist ile fark yarattı. Partizan'da Aleksa Avramovic'in 27 sayı, 3 ribaund performansı yeterli olmadı.



Bu sonuçla birlikte Barcelona, 20. galibiyetini aldı. Partizan ise 16. kez kaybetti.



İŞTE MAÇIN ÖZETİ



