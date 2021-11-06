Maç bitti, Uğurcan Çakır kırmızı kart gördü

Beşiktaş deplasmanında yaptığı kurtarışlarla galibiyetin mimarlarından olan Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, maçın bitişinin ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Karşılaşmanın ardından Uğurcan Çakır ile Beşiktaşlı futbolcular arasında gerginlik yaşandı.
Uğurcan Çakır, Beşiktaş tribünlerine tepki gösterdi.
Daha sonra Uğurcan Çakır kırmızı kart gördü.
Karşılaşmanın ardından Uğurcan Çakır ile Beşiktaşlı futbolcular arasında gerginlik yaşandı.
Uğurcan Çakır, Beşiktaş tribünlerine tepki gösterdi.
Daha sonra Uğurcan Çakır kırmızı kart gördü.