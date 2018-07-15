Lyon'dan Marcelo açıklaması! Ayrılık gelebilir

'tan geçtiğimiz sezon başında transfer ettikleri'nun geleceğiyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu.Jean-Michel Aulas, Fransız basınına yaptığı açıklamada West Ham United'ın ilgilendiği Marcelo'nun takımdan ayrılabileceğini söyledi.'nin istediği ve geçen sezon başındabonservis bedeli ödedikleri Marcelo ile ilgili konuşan Aulas,ifadelerini kullandı.West Ham United, geçtiğimiz günlerde Lyon'a Marcelo içinbir teklifte bulunmuştu.Transfere hızlı bir giriş yapan West Ham, şu ana kadar Felipe Anderson, Issa Diop, Andriy Yarmolenko, Lukasz Fabianski, Fabian Balbuena, Ryan Fredericks ve Jack Wilshere'ı kadrosuna kattı.Marcelo, West Ham ile sözleşme imzalarsa İngiliz ekibinin 8. transferi olacak.