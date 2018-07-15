Lyon'dan Marcelo açıklaması! Ayrılık gelebilir

Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, Beşiktaş'tan geçtiğimiz sezon başında transfer ettikleri Marcelo'nun geleceğiyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu.
Jean-Michel Aulas, Fransız basınına yaptığı açıklamada West Ham United'ın ilgilendiği Marcelo'nun takımdan ayrılabileceğini söyledi.
West Ham Menajeri Manuel Pellegrini'nin istediği ve geçen sezon başında 7 milyon euro bonservis bedeli ödedikleri Marcelo ile ilgili konuşan Aulas, ''Marcelo için teklifler alıyoruz. Pazartesi günü neler olacağını göreceğiz. Bizimle iki yıl daha sözleşmesi var ancak o da artık 31 yaşında. Biraz karmaşık bir durum ama bekleyip göreceğiz'' ifadelerini kullandı.
West Ham United, geçtiğimiz günlerde Lyon'a Marcelo için 15 milyon euroluk bir teklifte bulunmuştu.
Transfere hızlı bir giriş yapan West Ham, şu ana kadar Felipe Anderson, Issa Diop, Andriy Yarmolenko, Lukasz Fabianski, Fabian Balbuena, Ryan Fredericks ve Jack Wilshere'ı kadrosuna kattı.
Marcelo, West Ham ile sözleşme imzalarsa İngiliz ekibinin 8. transferi olacak.
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Jean-Michel Aulas, Fransız basınına yaptığı açıklamada West Ham United'ın ilgilendiği Marcelo'nun takımdan ayrılabileceğini söyledi.
West Ham Menajeri Manuel Pellegrini'nin istediği ve geçen sezon başında 7 milyon euro bonservis bedeli ödedikleri Marcelo ile ilgili konuşan Aulas, ''Marcelo için teklifler alıyoruz. Pazartesi günü neler olacağını göreceğiz. Bizimle iki yıl daha sözleşmesi var ancak o da artık 31 yaşında. Biraz karmaşık bir durum ama bekleyip göreceğiz'' ifadelerini kullandı.
West Ham United, geçtiğimiz günlerde Lyon'a Marcelo için 15 milyon euroluk bir teklifte bulunmuştu.
Transfere hızlı bir giriş yapan West Ham, şu ana kadar Felipe Anderson, Issa Diop, Andriy Yarmolenko, Lukasz Fabianski, Fabian Balbuena, Ryan Fredericks ve Jack Wilshere'ı kadrosuna kattı.
Marcelo, West Ham ile sözleşme imzalarsa İngiliz ekibinin 8. transferi olacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın