Fransa Lig Kupası çeyrek finalinde Olimpik Lyon ile Strasbourg karşı karşıya geldi. Parc Olympique Lyonnais'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Strasbourg, 2-1 kazandı.Strasbourg, 26. dakikada Ajorque ile öne geçti. Strasbourg kalesinde büyük baskı kuran Lyon, arka arkaya topları direkten döndükten sonra 45+3. dakikada Nabil Fekir le bir de penaltı vuruşundan yararlanamadı.İkinci yarıya forvete Traore'yi ekleyerek başlayan Lyon, yıldız oyuncunun 49. dakikada gelen golüyle eşitliği sağladı. 52. dakikada Kone ile öne geçen Strasbourg, kalan dakikalardaki büyük baskıya rağmen kazanan taraf oldu.Strasbourg, bu sonuçla birlikte Fransa Lig Kupası'nda yarı finale yükselen taraf oldu. Lyon ise kupaya veda etti.Monaco - RennesBordeaux - Le HavrePSG - Guingamp