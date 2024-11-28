Lyon, deplasmanda dört golle galiip

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta karşılaşmasında Lyon, Karabağ'a konuk oldu.



Tevfik Behramov Stadyumu'ndaki maçta konuk ekip Lyon sahadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı.



Lyon'a galibiyeti getiren golleri 15 ve 80'de Georges Mikautadze, 63'te Tolisso ve 68'de Malick Fofana kaydetti. Karabağ'ın tek golü ise Lucas Perri'nin kendi kalesine attığı golle geldi.



Lyon, bu galibiyetin ardından puanını 10 yaptı. Karabağ, 3 puanda kaldı.



UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında Lyon, Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Karabağ, IF Elfsborg deplasmanına gidecek.