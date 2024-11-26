Lyon'da Zaha kadro dışı

Galatasaray'dan Lyon'a kiralık olarak transfer olan Wilfried Zaha, Fransa'da aradığını bulamadı.
Fildişili futbolcu, son olarak takımının UEFA Avrupa Ligi'nde Karabağ ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.
Lyon'da Zaha ile birlikte kadroya alınmayan bir diğer isim Gift Orban oldu.
Lyon'da şu ana kadar 5 maçta sahaya çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.
Fildişili futbolcu, son olarak takımının UEFA Avrupa Ligi'nde Karabağ ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.
Lyon'da Zaha ile birlikte kadroya alınmayan bir diğer isim Gift Orban oldu.
Lyon'da şu ana kadar 5 maçta sahaya çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.