Luton Town'dan kümede kalma yolunda kritik puan

Premier Lig 36. hafta maçında Luton Town ile Everton karşı karşıya geldi. Kenilworth Road'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.



Karşılaşmada Everton, 24. dakikada Calvert-Lewin'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole cevap gecikmedi.



Maçın 31. dakikasında sahne alan Elijah Adebayo, takımı adına skora dengeyi getirdi.



Mücadelenin ikinci yarısı karşılıklı ataklarla geçse de maçta başka gol sesi çıkmadı.



Bu sonuçla birlikte Luton Town, kümede kalma yolunda kritik bir puan alarak puanını 26 yaptı. Everton ise 37 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki maçında Luton Town, West Ham deplasmanına gidecek. Everton, sahasında lig sonuncusu Sheffield United'ı ağırlayacak.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU