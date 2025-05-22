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Luke Shaw: "Yeterince iyi değildik, bu kadar basit!"

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi finalinde Tottenham'a 1-0 mağlup oldu. Kırmızı Şeytanlar'da tecrübeli savunmacı Luke Shaw, maç sonrası hem sezonu hem de finali TRT Spor'a değerlendirdi. İngiliz oyuncu, açık bir özeleştiri yaparak taraftardan özür diledi.

calendar 22 Mayıs 2025 01:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Luke Shaw: 'Yeterince iyi değildik, bu kadar basit!'
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UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United, ezeli rakiplerinden Tottenham'a 1-0 mağlup olarak şampiyonluk hayalini gerçekleştiremedi. Mücadelenin ardından İngiliz devinin deneyimli sol beki Luke Shaw, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Sezon genelinde beklentilerin altında kaldıklarını vurgulayan Shaw, "Dürüst olmak gerekirse bu sezon çok zor geçti bizim için. Yeteri kadar iyi değildik, bu kadar basit. Bu kulüp dünyadaki en büyük kulüp ve Premier Lig'de bulunduğumuz nokta kabul edilebilir değil. Olması gerek yer değil. Bizler sorumluluk sahibiyiz. Değişmesi gereken şeyler var. Değiştirilmesi gereken bizleriz. Bu bizim için zor." ifadelerini kullandı.

"TOPUN SİZİ SEVMESİ DE GEREKİYOR"

Shaw, finaldeki mağlubiyeti ise şu sözlerle yorumladı;

"Bu sezon açısından en önemli noktaydı. Ve şurası açık ki, sonuç bu şekilde gerçekleşti. Bazen oyunda topun sizi sevmesi de gerekiyor sonuca ulaşmak için. Tabii ki oyunu kazanmak gerekiyor. Bir gol bulsak birçok şey değişecekti ama bu futbol ve şans gerekiyor. Bu bize denk gelmedi bugün. Elbette ki üzgünüz ve taraftarlarımızdan özür dilemeliyiz."

 


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