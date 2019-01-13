Lukas Haraslin: ''Galatasaray'a 'Hayır' diyemem''

Galatasaray'ın Garry Rodrigues yerine transfer etmeyi düşündüğü isimler arasında yer alan Lukas Haraslin, sarı-kırmızılı takımın ilgisini doğruladı.
Lechia Gdansk'ın en önemli isimlerinden olan Lukas Haraslin, Polonya basınına verdiği röportajında Galatasaray'a 'Hayır' diyemeyeceğini söyledi.
22 yaşındaki Slovak oyuncu, Galatasaray ile isminin anılmasının hatırlatılması üzerine ''Menajerimle her zaman iletişim halindeyim. Bazı görüşmeler oldu. Galatasaray 'Hayır' diyemeyeceğim harika bir kulüp. Ancak şu an ben de bekliyorum. Menajerimle en iyi kararı vermeye çalışıyoruz'' ifadelerini kullandı.
Genç Slovak oyuncu, Avrupa'nın önemli bir kulübünde oynama hayalleri olduğunu da dile getirdi.
Geçtiğimiz günlerde de Polonya temsilcisinin sportif direktörü Melaniuk, genç oyuncu ile ilgilenen takımlar olduğunu doğrulamış ve ''Haraslin için çok sayıda takımın ilgilendiğini söyleyebilirim'' demişti.
YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ
2020 yılına kadar Lechia Gdansk ile sözleşmesi bulunan Haraslin, bu sezon Polona Ligi'nin dikkat çeken isimleri arasında gösteriliyor. Genç futbolcu, başarılı bir sezon geçirirken ''Polonya'da yılın futbolcusu'' seçilmişti.
22 yaşındaki Slovak oyuncu bu sezon Lechia Gdansk formasıyla 23 resmi maçta 4 gole imza atarken, 8 de asist yaptı.
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Lechia Gdansk'ın en önemli isimlerinden olan Lukas Haraslin, Polonya basınına verdiği röportajında Galatasaray'a 'Hayır' diyemeyeceğini söyledi.
22 yaşındaki Slovak oyuncu, Galatasaray ile isminin anılmasının hatırlatılması üzerine ''Menajerimle her zaman iletişim halindeyim. Bazı görüşmeler oldu. Galatasaray 'Hayır' diyemeyeceğim harika bir kulüp. Ancak şu an ben de bekliyorum. Menajerimle en iyi kararı vermeye çalışıyoruz'' ifadelerini kullandı.
Genç Slovak oyuncu, Avrupa'nın önemli bir kulübünde oynama hayalleri olduğunu da dile getirdi.
Geçtiğimiz günlerde de Polonya temsilcisinin sportif direktörü Melaniuk, genç oyuncu ile ilgilenen takımlar olduğunu doğrulamış ve ''Haraslin için çok sayıda takımın ilgilendiğini söyleyebilirim'' demişti.
YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ
2020 yılına kadar Lechia Gdansk ile sözleşmesi bulunan Haraslin, bu sezon Polona Ligi'nin dikkat çeken isimleri arasında gösteriliyor. Genç futbolcu, başarılı bir sezon geçirirken ''Polonya'da yılın futbolcusu'' seçilmişti.
22 yaşındaki Slovak oyuncu bu sezon Lechia Gdansk formasıyla 23 resmi maçta 4 gole imza atarken, 8 de asist yaptı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın