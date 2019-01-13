Lukas Haraslin: ''Galatasaray'a 'Hayır' diyemem''

YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

'ın Garry Rodrigues yerine transfer etmeyi düşündüğü isimler arasında yer alan, sarı-kırmızılı takımın ilgisini doğruladı.'ın en önemli isimlerinden olan Lukas Haraslin, Polonya basınına verdiği röportajında Galatasaray'a 'Hayır' diyemeyeceğini söyledi.22 yaşındaki Slovak oyuncu, Galatasaray ile isminin anılmasının hatırlatılması üzerine 'ifadelerini kullandı.Genç Slovak oyuncu, Avrupa'nın önemli bir kulübünde oynama hayalleri olduğunu da dile getirdi.Geçtiğimiz günlerde de Polonya temsilcisinin sportif direktörü Melaniuk, genç oyuncu ile ilgilenen takımlar olduğunu doğrulamış ve ''Haraslin için çok sayıda takımın ilgilendiğini söyleyebilirim'' demişti.2020 yılına kadar Lechia Gdansk ile sözleşmesi bulunan Haraslin, bu sezon Polona Ligi'nin dikkat çeken isimleri arasında gösteriliyor. Genç futbolcu, başarılı bir sezon geçirirken ''Polonya'da yılın futbolcusu'' seçilmişti.22 yaşındaki Slovak oyuncu bu sezon Lechia Gdansk formasıyla 23 resmi maçta 4 gole imza atarken, 8 de asist yaptı.