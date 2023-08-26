Lukaku açıkladı: İşte yeni takımı!

Chelsea'nin yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Romelu Lukaku, verdiği röportajda yeni takımını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Lukaku açıkladı: İşte yeni takımı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ağustos 2023 15:56
Son güncelleme 26 Ağustos 2023 16:11
Yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği merakla beklenen Romelu Lukaku transferi hakkında açıklama yaptı. 

Chelsea'de yeni sezon planlamasında yer almayan Belçikalı oyuncu yeni durağının tekrar İtalya olacağını açıkladı. 

Lukaku, Laatste Nieuws ile yaptığı röportajda, ''Resmi sözleşmeyi imzalamak için pazar günü Roma'ya uçuyorum." ifadelerini kullandı. 

KİRALIK OLARAK GİDECEK 

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Chelsea, Lukaku'ya kiralık olarak ayrılmasına izin verdi. Sözleşmede zorunlu satın alma opsiyonunun bulunmayacağı belirtildi. 

37 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 37 resmi maça çıkan Romelu Lukaku bu karşılaşmalarda 14 gol, 7 asistlik katkı sağladı. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery