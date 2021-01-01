"Luka ve Porzingis, birbirlerinden hoşlanmıyorlar" iddiası!

Dallas Mavericks yıldızları Luka Doncic ve Kristaps Porzingis'in "birbirlerinden hoşlanmadıkları" ve ideal bir ilişkilerinin olmadığı iddia edildi.



ESPN'den Tim MacMahon'a göre Porzingis, Dallas'ta mutlu değil ve Doncic ile iyi anlaşamıyor.



MacMahon, ESPN baş yazarı Zach Lowe'un podcasti'nde "Porzingis, Dallas'ta oynamaktan hiç zevk almıyor. Porzingis ve Luka birbirlerinden hoşlanmıyorlar." şeklinde konuştu.



Üst üste ikinci sene playoff ilk turunda elenmiş olan Mavericks, başantrenör Rick Carlisle ile yakın zamanda yollarını ayırarak, bazı köklü değişikliklere hazırlanma sürecine girdi.



