Dallas Mavericks yıldızı Luka Doncic'in, sezonun All-Star molasından önce baldır sakatlığından dönmesinin beklendiği iddia edildi.



TNT'den Jared Greenberg, Mavericks'in All-Star arasından önce Doncic'i sol baldır sakatlığından dönmüş bir şekilde kadroda görmeyi beklediğini söyledi.



Doncic, sakatlığı Noel Günü'nde geçirmişti ve birkaç hafta daha oynamaması bekleniyor. Bu sezon All-Star Maçı, 16 Şubat'ta San Francisco'da düzenlenecek.



Mavs yıldızı, bu sezon 22 maçta 35.7 dakikada ortalama 28.1 sayı, 8.3 ribaund ve 7.8 asist kaydetmişti.



Bu sezon Mavericks'in tüm antrenman kampını ve hazırlık maçlarını baldırındaki ezilme nedeniyle kaçırmış olan Doncic, daha önce üç kez sol baldırında zorlanma yaşamıştı.



