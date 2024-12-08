Ülkemizde Fenerbahçe ve Adana Demirspor formaları giyen Portekizli futbolcu Luis Nani, 38 yaşında futbolu bıraktığını duyurdu.
Sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapan Nani, "Elveda deme zamanı geldi. Profesyonel bir oyuncu olarak kariyerimi bitirmeye karar verdim. Harika bir yolculuktu. 20 yılı aşkın süren ve bana unutulmaz anılar yaşatan, kariyerim boyunca iniş ve çıkışlarımda bana yardım eden ve beni destekleyen herkese teşekkür etmek istedim. Yeni bir sayfa açma, yeni hedeflere ve hayallere odaklanma zamanı. Yakında görüşmek üzere. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.
38 yaşındaki Portekizli futbolcu, 2015-2016 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti. Sarı-Lacivertli takım ile 47 maçta görev alan Nani, 12 gol ve 13 asist kaydetti.
ADANA DEMİRSPOR'DA 4 GOL - 3 ASİST
2023-2024 sezonunda ise Adana Demirspor'da forma giyen Portekizli futbolcu, söz konusu çıktığı 34 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Nani'nin forma giydiği takımlar
Fenerbahçe
Adana Demirspor
Estrela Amadora
Melbourne
Venezia
Orlando
Sporting Lizbon
Valencia
Lazio
Manchester United
Real Formaçao
Nani kariyerinde 17 kupa kazandı.
Portekiz Milli Takımı: Avrupa Şampiyonu
Manchester United: FIFA Kulüpler Dünya Şampiyonu
Manchester United: 4X İngiltere Premier Ligi
Manchester United: 2X İngiltere Lig Kupası
Manchester United: 4X İngiltere Süper Kupası
Sporting Lizbon: 3X Portekiz Kupası
Sporting Lizbon: 1X Portekiz Lig Kupası
Sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapan Nani, "Elveda deme zamanı geldi. Profesyonel bir oyuncu olarak kariyerimi bitirmeye karar verdim. Harika bir yolculuktu. 20 yılı aşkın süren ve bana unutulmaz anılar yaşatan, kariyerim boyunca iniş ve çıkışlarımda bana yardım eden ve beni destekleyen herkese teşekkür etmek istedim. Yeni bir sayfa açma, yeni hedeflere ve hayallere odaklanma zamanı. Yakında görüşmek üzere. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE'DE 12 GOL - 13 ASİST
Luis Nani, futbolu bıraktığını açıkladı.pic.twitter.com/aSyIOuX6P3
— Sporx (@sporx) December 8, 2024
38 yaşındaki Portekizli futbolcu, 2015-2016 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti. Sarı-Lacivertli takım ile 47 maçta görev alan Nani, 12 gol ve 13 asist kaydetti.
ADANA DEMİRSPOR'DA 4 GOL - 3 ASİST
2023-2024 sezonunda ise Adana Demirspor'da forma giyen Portekizli futbolcu, söz konusu çıktığı 34 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Nani'nin forma giydiği takımlar
Fenerbahçe
Adana Demirspor
Estrela Amadora
Melbourne
Venezia
Orlando
Sporting Lizbon
Valencia
Lazio
Manchester United
Real Formaçao
Nani kariyerinde 17 kupa kazandı.
Portekiz Milli Takımı: Avrupa Şampiyonu
Manchester United: FIFA Kulüpler Dünya Şampiyonu
Manchester United: 4X İngiltere Premier Ligi
Manchester United: 2X İngiltere Lig Kupası
Manchester United: 4X İngiltere Süper Kupası
Sporting Lizbon: 3X Portekiz Kupası
Sporting Lizbon: 1X Portekiz Lig Kupası