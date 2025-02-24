Luis Enrique'den Liverpool mesajı!

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile eşleşmeleri hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Luis Enrique'den Liverpool mesajı!
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24 Şubat 2025 12:34
Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Liverpool ile eşleşmeleri hakkında konuştu.

Enrique, "Liverpool maçlarını sabırsızlıkla bekliyorum. İki mükemmel takımın karşılaşması olacak. Kendimize çok güveniyoruz. Bu tür maçları seviyoruz ve elbette hazır olacağız!" dedi.

PSG ile Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda 5 Mart'ta Fransa'da, 11 Mart'ta ise İngiltere'de karşı karşıya gelecek.


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