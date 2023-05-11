Luis Chavez için Türkiye iddiası

Meksika'nın Pachuca kulübünde forma giyen Meksikalı orta saha Luis Chavez'e Türkiye'den ilgi olduğu öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Luis Chavez için Türkiye iddiası
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11 Mayıs 2023 17:32
Son güncelleme 11 Mayıs 2023 17:47
Transfer döneminin başlamasına az bir süre kala Meksikalı orta saha oyuncusu Luis Chavez için çarpıcı bir haber ortaya atıldı.

Alman basınında yer alan habere göre; Meksika'dan ayrılıp kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Chavez için, Almanya, Hollanda ve Türkiye'den kulüpler ilgi gösterdi.

Haberde, 27 yaşındaki oyuncunun Pachuda ile olan sözleşmesinde 6 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi olduğu ve oyuncunun Avrupa'da oynama isteğinin olması sebebiyle ayrılığa kesin gözüyle bakıldığı ifade edildi.

Uzak mesafeden çektiği şutlar ile öne çıkan Chavez, bu sezon Pachuca formasıyla çıktığı 42 resmi maçta 3 gol 5 asist kaydetti.

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