Ludogorets grupta ikinci sıraya yükseldi

UEFA Konferans Ligi 5. hafta karşılaşmasında Ludogorets deplasmanda konuk olduğu Spartak Trnava'yı 2-1 yendi.



Ludogorets'in gollerini 74. dakikada Kwadwo Duah ve 90+5. dakikada Matias Tissera, Spartak Trnava'nın golünü 78. dakikada Erik Daniel kaydetti.



Ludogorets bu beraberlikle puanını 9'a çıkartırken, Spartak Trnava ise 1 puanda kaldı ve çıkma şansını tamamen kaybetti.



Ludogorets bir sonraki karşılaşmasında sahasında Nordsjaelland'ı ağırlarken, Spartak Trnava deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak.





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