Lucescu'dan vatandaşı Sumudica'ya övgü geldi

Bir dönem Mili Takım, Beşiktaş ve Galatasaray'ı çalıştıran Mircea Lucescu, vatandaşı Marius Sumudica'yı övdü.



Lucescu, Fenerbahçe galibiyeti sonrası Gaziantep FK'yı çalıştıran meslektaşını aradı.



"BEN BİLE YAPAMADIM"



75 yaşındaki Lucescu, Sumudica'yla olan konuşmasında; "Şumi(Sumudica'nın lakabı), Türkiye'de yaptığın şeyi ben bile yapamadım. Ben hep büyük takımlardaydım, sen ise o büyüklerle mücadele ediyorsun. Onları yeniyorsun." dedi.



Marius Sumudica'nın takımı Gaziantep FK, diğer takımlardan farklı oyun anlayışı ile öne çıkıyor. Savunmasında 5'li dizilim kullanan Rumen hocanın takımı 12 maç sonunda sadece 1 kez yenildi.



Gaziantep FK aynı zamanda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir gibi şampiyonluk adaylarını mağlup etti.



