Lucas Torreira: "Golüm yok, şampiyonluklarım var!"

Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Torreira, 3-1 kazandıkları Fenerbahçe maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Lucas Torreira: 'Golüm yok, şampiyonluklarım var!'
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21 Eylül 2024 22:32
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Fenerbahçe'yi 3-1 yendikleri maçı değerlendirdi.

Mücadeleyi yorumlayan Torreira, "İnanılmaz mutluyuz. Bu çok önemli bir maç, 3 puanın daha önemli olduğunun farkındaydık. Büyük bir takıma karşı oynadık. Şahsi olarak da mutluyum. Taraftarları da mutlu ettiğimiz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Uruguaylı yıldız, "Üç senedir gol atamamam çok konuşuldu ama 3 şampiyonluğum var. Derbide takıma yardımım da çok önemliydi. Golüm, aileme, sevgilime, taraftarlara ve Uruguay'daki kulübüme gelsin." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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