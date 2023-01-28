Lucas Torreira: "Bizi kimse durduramaz"

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Giresunspor maçı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Lucas Torreira: 'Bizi kimse durduramaz'
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28 Ocak 2023 22:25
Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'u 4-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Lucas Torreira'dan flaş bir paylaşım geldi.

Karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşayan Galatasaraylı futbolcular, son düdükle birlikte kendilerini desteklemeye gelen taraftara koştu. Maç bitimiyle birlikte sarı kırmızılı oyuncular büyük coşku yaşadı.

Mücadelenin ardından Lucas Torreira sosyal medya hesabından, "Bizi kimse durduramaz" ifadelerini kullandı.

Torreira'nın bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.

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