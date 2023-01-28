Lucas Torreira: 'Bizi kimse durduramaz'

Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'u 4-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Lucas Torreira'dan flaş bir paylaşım geldi.
Karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşayan Galatasaraylı futbolcular, son düdükle birlikte kendilerini desteklemeye gelen taraftara koştu. Maç bitimiyle birlikte sarı kırmızılı oyuncular büyük coşku yaşadı.
Mücadelenin ardından Lucas Torreira sosyal medya hesabından, "Bizi kimse durduramaz" ifadelerini kullandı.
Torreira'nın bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.
Karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşayan Galatasaraylı futbolcular, son düdükle birlikte kendilerini desteklemeye gelen taraftara koştu. Maç bitimiyle birlikte sarı kırmızılı oyuncular büyük coşku yaşadı.
Mücadelenin ardından Lucas Torreira sosyal medya hesabından, "Bizi kimse durduramaz" ifadelerini kullandı.
Torreira'nın bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.
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