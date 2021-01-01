Lowry: "Toronto'da oynayamayacak olmamız, berbat..."

Toronto Raptors yıldızı Kyle Lowry, Raptors'ın bu sezon iç saha maçlarını Toronto'da oynayamayacak olmasının "berbat" olduğunu söyledi.



Raptors geçtiğimiz gün, ABD-Kanada sınırında devam eden KOVID-19 kısıtlamaları nedeniyle bu sezon boyunca iç saha maçlarını Tampa'da oynamaya devam edeceklerini duyurmuştu.



Lowry, Toronto'nun Boston Celtics'e karşı aldığı 120-106'lık mağlubiyetinden sonra muhabirlere verdiği demeçte, takım oyuncularının bunun sebebini anladıklarını belirtti:



"Bu virüs dolayısıyla, Kanada hükümeti ülkeyi ve vatandaşları korumak için elinden geleni yapıyor. Evet, NBA'in çok katı protokolleri var, ancak protokoller sizi ancak belirli bir dereceye kadar koruyabilir. Kanada'nın ve hükümetin şu anda neden gerçekten sıkı olduğunu anlıyoruz. Artık burada kalacağımızı biliyoruz, arkadaşlar tam anlamıyla yerleşebilirler."



"KEŞKE ONLARIN ÖNÜNDE OYNAYABİLSEYDİK"



Lowry, şartlara rağmen Raptors'ın 2 bin km civarı ötedeki Toronto ile hala aralarında bir bağ olduğunu açıkladı:



"Aramızdaki bağ hiç kopmayacak, evimiz ve oynadığımız yer orası. Toronto Raptors'ı zaten formamızın önünde taşıyoruz ve taraftarların bizi en iyi şekilde desteklediklerini de biliyoruz. Ama keşke onların önünde oynasaydık tabii ki.



Dünyanın bu durumda olması çok talihsiz, fakat bizler profesyonel davranarak, işimizi yapmak zorundayız. Evimizde ve taraftarlarımızın önünde olmayı çok isterdik. Olamayacağımız gerçeği cidden berbat bir durum, lakin aramızdaki bağ hep baki kalacak."



