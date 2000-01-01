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Love: "Tesislere dönmek, tuhaf bir his"

Cleveland Cavaliers yıldızı Kevin Love, yeni sosyal mesafe yönetmeliklerine göre çalışmaya alışması gerektiğini söyledi ve Cavaliers'ın antrenman tesisine dönüşünü "garip" olarak açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Cleveland Cavaliers yıldızı Kevin Love, yeni sosyal mesafe yönetmeliklerine göre çalışmaya alışması gerektiğini söyledi ve Cavaliers'ın antrenman tesisine dönüşünü "garip" olarak açıkladı.

Cavs oyuncuları, ligin Mart ayında askıya alınmasından bu yana ilk kez antrenman tesisine döndüler.

Love, şu açıklamaları yaptı:

"Tuhaf mıydı? Evet. Benimle beraber (Cavs yardımcı antrenörü) Dan Geriot vardı ve maske ve eldivenleri varken benim için ribaund almasını ve bana pas vermesini istedim. Çok garip. Sadece garip."

Oyuncular ve takım personeline, yeni yönergeler kapsamında 3.6 metre arayla mesafe konulmasına ve tesislerin içinde bir seferde sadece dört oyuncuya izin veriliyor.

Love, antrenmana dönmenin ona normallik hissi verdiğini de sözlerine ekledi:

"25 yıl civarı organize basketbol oynadım ve bu, bir basketbola topuna dokunmadan geçen en uzun süreydi. Ve bu gerçekten, gerçekten yapmaktan hoşlandığım bir şey. Dışarı çıkıp normalliğe dönmek, sahaya çıkmak ve şut atmak, oldukça canlandırıcıydı."


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