Los Angeles Lakers - Utah Jazz maçı canlı izle Tuttur'da

JAZZ'İN SON DURUMU

LAKERS'IN SON DURUMU

Utah Jazz, bu akşam TSİ 23:30'da Staples Center'da Los Angeles Lakers ile karşı karşıya gelecek.. AyrıcaYakın zamanda formunu bulmuş olan Jazz, Lakers'a karşı geçtiğimiz Şubat ayında oynadığı bir önceki karşılaşmayı kazanmıştı. Lakers ise, son haftalardaki istikrarsız gidişatının ardından biraz ivme kazanmaya istekli olacak.Jazz, son beş maçından dördünü kazanarak havasını yeniden buldu. Son maçında Indiana Pacers'ı 119-111 mağlup eden ekip, yıldız oyuncusu Donovan Mitchell'ı üçüncü çeyreğin başlarında ayak bileğinden sakatlanmasından ötürü kaybetmişti.Mike ConleyJoe InglesBojan BogdanovicRoyce O'NealeRudy GobertSakatlıklarla boğuşan Lakers'ta, bu maç için 'günden güne' olarak listelenen altı oyuncu bulunuyor ve bu oyuncular arasında, üst üste 15'inci maç yoksun olacağı süperstarları LeBron James ve Anthony Davis de bulunuyor.Lakers son maçında Boston Celtics'e 113-121 mağlup olmuştu. Bitime yedi dakika kala 86-113 geriye düşmüş olan ekip, boyalı alandan ve uzak mesafeden sayı bulmakta zorluk çekmişti.Lakers, oyuncularının çoğunun bu maç için hazır olmasını umacak. Dennis Schröder, Andre Drummond, Marc Gasol, Kyle Kuzma ve Markieff Morris'in sakatlık raporunda 'günden güne' olarak listelenmiş olmaları, ekibin Jazz'e karşı şansını oldukça belirsiz kılan bir durum.Dennis SchröderKentavious Caldwell-PopeTalenHorton-TuckerKyle KuzmaAndre Drummond