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Los Angeles Lakers - Utah Jazz maçı canlı izle Tuttur'da

Utah Jazz, bu akşam TSİ 23:30'da Staples Center'da Los Angeles Lakers ile karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Utah Jazz, bu akşam TSİ 23:30'da Staples Center'da Los Angeles Lakers ile karşı karşıya gelecek.  NBA maçlarını yayınlayan Tuttur'da canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca maç öncesi ve canlı olarak karşılaşmaya Tuttur'da iddaa oynanabilecek.

Yakın zamanda formunu bulmuş olan Jazz, Lakers'a karşı geçtiğimiz Şubat ayında oynadığı bir önceki karşılaşmayı kazanmıştı. Lakers ise, son haftalardaki istikrarsız gidişatının ardından biraz ivme kazanmaya istekli olacak.

LOS ANGELES LAKERS - UTAHH JAZZ CANLI İZLE TUTUR'DA, TIKLAYIN...



JAZZ'İN SON DURUMU

Jazz, son beş maçından dördünü kazanarak havasını yeniden buldu. Son maçında Indiana Pacers'ı 119-111 mağlup eden ekip, yıldız oyuncusu Donovan Mitchell'ı üçüncü çeyreğin başlarında ayak bileğinden sakatlanmasından ötürü kaybetmişti.

Tahmini ilk beş:

PG: Mike Conley
SG: Joe Ingles
SF: Bojan Bogdanovic
PF: Royce O'Neale
C: Rudy Gobert

LAKERS'IN SON DURUMU

Sakatlıklarla boğuşan Lakers'ta, bu maç için 'günden güne' olarak listelenen altı oyuncu bulunuyor ve bu oyuncular arasında, üst üste 15'inci maç yoksun olacağı süperstarları LeBron James ve Anthony Davis de bulunuyor.

Lakers son maçında Boston Celtics'e 113-121 mağlup olmuştu. Bitime yedi dakika kala 86-113 geriye düşmüş olan ekip, boyalı alandan ve uzak mesafeden sayı bulmakta zorluk çekmişti.

Lakers, oyuncularının çoğunun bu maç için hazır olmasını umacak. Dennis Schröder, Andre Drummond, Marc Gasol, Kyle Kuzma ve Markieff Morris'in sakatlık raporunda 'günden güne' olarak listelenmiş olmaları, ekibin Jazz'e karşı şansını oldukça belirsiz kılan bir durum.

Tahmini ilk beş:

PG: Dennis Schröder
SG: Kentavious Caldwell-Pope
SF: TalenHorton-Tucker
PF: Kyle Kuzma
C: Andre Drummond


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