İşte Julen Lopetegui'nin sözleri:

LIONEL MESSI'NİN YOKLUĞU...

"REAL MADRID-BARÇA MAÇLARI, NORMAL DEĞİLDİR!"

"ENERJİM YÜZDE YÜZ AMA MİLYONDA 1'İNİ BİLE..."

"MARCELO OYNAYACAK AMA ISCO..."

"CAMP NOU'DA REAL'İN KAZANMASI NORMALDİR"

Real Madrid Teknik Direktörü Julen Lopetegui, Barcelona ile oynayacakları El Clasico öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu."Umarım derbiden sonra da hala nefes alabiliyor olurum. Öleceğimi sanmıyorum. Herbirimiz yüzde 100 enerji verirsek ve yüzde 100 konsantre olursak bu maçı kazanırız.""Messi'nin varlığına ya da yokluğuna değil kendi oyunumuza odaklanmış durumdayım. Kendi performansımızı maksimize etmeye çalışacağız. İyi hücum etmeli, iyi savunma yapmalıyız. Futbolcularımdan daha azını beklemiyorum.""Oyuncularım bana güveniyor ve ben de onlara güveniyorum. Aramızda şüphe yok. Hepimiz, Real Madrid'in başarısı için çok sıkı çalışıyoruz. Tüm amacımız taraftarımızı mutlu etmek.Real Madrid-Barcelona maçları, normal değildir. Tüm dünyanın izlediği, beklentilerin ve oyunun en seviyede olduğu maçlardır. Üzerimizde, yarınki maçta daha iyi olmamızı sağlayacak türden bir baskı hissediyoruz. Hakkımızda yazılan hikayeleri okumuyoruz.Üzerimizdeki büyük baskıyı azaltamayız ama bu baskıya karşılık olarak iyi futbol oynayabiliriz. El Clasico'da yapmak istediğimiz şey bu.""Bir antrenör olarak kendi yapacağım işlere odaklanmış durumdayız. Basının söyledikleri, bu takımımı daha iyi yapmamama, geliştirmeme ve galibiyetler almama yaramaz. Benim ve takımımın hedefi, hem hücumda hem savunmada daha verimli bir oyun oynamak. Önümüzde de bizden yüksek performans isteyen bir maç var. Benim bu maç öncesi enerjim yüzde 100 ama bunun milyonda 1'ini bile basının yazdıklarına cevap vermek için harcamam.Henüz ekim ayındayız. Durumumuz, tersine çevrilemez değil.""Marcelo'nun durumu iyi. Son antrenmanda bizdeydi ve durumu normaldii Isco, 1 aydan fazla bir süredir sahalardan uzaktı. 90 dakika sahada kalmadı. Yarın ilk 11'in nasıl olacağını ve Isco'nun ne kadar oynayabileceğine bakacağız.Marcelo, çok iyi çalışan bir oyuncu. Beni ilgilendiren kısmı burası. Benim bakmam gereken yer de burası.""El Clasico'da kimlerin oynayacağını biliyorum. Tüm oyuncularıma güvenim var. Bu maç 90 dakika oynanacak ve tüm oyuncularım efektif oynayacaklar.Her türlü eleştiriyi kabul ederim ama Real Madrid'in dünya üzerindeki herhangi bir stadyumda kazanması sürpriz değildir! Camp Nou'da Real Madrid'in kazanması normal bir sonuçtur!"