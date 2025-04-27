Liverpool, şampiyonluk için sahada!

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, 2024/25 sezonundaki şampiyonluğunu ilan etmek için Tottenham'ı ağırlayacak. Arne Slot'un ekibine şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Liverpool, şampiyonluk için sahada!
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27 Nisan 2025 13:28
Son güncelleme 27 Nisan 2025 13:29
İngiltere Premier Lig'de 2024/25 sezonunun şampiyonu bugün belli olabilir.

Arne Slot'un çalıştırdığı Liverpool, Anfield'da Tottenham'ı ağırlayacak. Anfield'da 18.30'da oynanacak mücadele, beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak. Merseyside ekibine şampiyonluk için Tottenham karşısında 1 puan yeterli olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson, Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Diaz

Tottenham: Vicario, Spence, Romero, Van de Ven, Udogie, Bergvall, Bentancur, Maddison, Johnson, Tel, Solanke



İLK KEZ SEYİRCİSİ ÖNÜNDE

Liverpool, pandemi sezonunda Jürgen Klopp yönetiminde kazandığı son şampiyonluğundan sonra, eğer bu sezon şampiyon olursa, tarihlerinde ilk kez seyircisi önünde şampiyonluk kutlaması yapacak. 2019/20 sezonundaki şampiyonluk, pandemi nedeniyle stadyumda seyircisiz bir şekilde kutlanmıştı.

20. ŞAMPİYONLUK İÇİN SON ADIM

Liverpool, bu akşamki maçla tarihindeki 20. Premier Lig şampiyonluğuna ulaşmak için sahaya çıkacak. Ligin bitimine 5 hafta kala, Tottenham karşısında alacağı 1 puan, onlara bu tarihi başarıyı getirecek.

KUPA TÖRENİ BUGÜN OLMAYACAK

Eğer Liverpool şampiyonluğunu bugün ilan ederse, kupa töreni yapılmayacak. Premier Lig kurallarına göre şampiyonluk kupası, son iç saha maçının ardından veriliyor. Liverpool, kupasını 25 Mayıs Pazar günü Crystal Palace'a karşı oynayacağı son iç saha maçında kaldırabilecek.

ARNE SLOT, TARİHE GEÇMEYE ÇOK YAKIN 

Bu sezon Liverpool'un teknik direktörü Arne Slot, Premier Lig tarihinde ilk sezonunda şampiyon olan 5. teknik direktör olma yolunda. Daha önce Jose Mourinho (Chelsea-2004/05), Carlo Ancelotti (Chelsea-2009/10), Manuel Pellegrini (Manchester City-2013/14) ve Antonio Conte (Chelsea-2016/17) bu başarıyı elde etmişti.

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