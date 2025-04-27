İngiltere Premier Lig'de 2024/25 sezonunun şampiyonu bugün belli olabilir.Arne Slot'un çalıştırdığı Liverpool, Anfield'da Tottenham'ı ağırlayacak. Anfield'da 18.30'da oynanacak mücadele, beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak. Merseyside ekibine şampiyonluk için Tottenham karşısında 1 puan yeterli olacak.Alisson, Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Gakpo, DiazVicario, Spence, Romero, Van de Ven, Udogie, Bergvall, Bentancur, Maddison, Johnson, Tel, SolankeLiverpool, pandemi sezonunda Jürgen Klopp yönetiminde kazandığı son şampiyonluğundan sonra, eğer bu sezon şampiyon olursa, tarihlerinde ilk kez seyircisi önünde şampiyonluk kutlaması yapacak. 2019/20 sezonundaki şampiyonluk, pandemi nedeniyle stadyumda seyircisiz bir şekilde kutlanmıştı.Liverpool, bu akşamki maçla tarihindeki 20. Premier Lig şampiyonluğuna ulaşmak için sahaya çıkacak. Ligin bitimine 5 hafta kala, Tottenham karşısında alacağı 1 puan, onlara bu tarihi başarıyı getirecek.Eğer Liverpool şampiyonluğunu bugün ilan ederse, kupa töreni yapılmayacak. Premier Lig kurallarına göre şampiyonluk kupası, son iç saha maçının ardından veriliyor. Liverpool, kupasını 25 Mayıs Pazar günü Crystal Palace'a karşı oynayacağı son iç saha maçında kaldırabilecek.Bu sezon Liverpool'un teknik direktörü Arne Slot, Premier Lig tarihinde ilk sezonunda şampiyon olan 5. teknik direktör olma yolunda. Daha önce Jose Mourinho (Chelsea-2004/05), Carlo Ancelotti (Chelsea-2009/10), Manuel Pellegrini (Manchester City-2013/14) ve Antonio Conte (Chelsea-2016/17) bu başarıyı elde etmişti.