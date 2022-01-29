Liverpool, Luis Diaz için son aşamada!

Premier Lig ekibi Liverpool'un transferinde büyük uğraş verdiği Luis Diaz için flaş bir iddia geldi.



Fabrizio Romano'nun haberine göre, Liverpool'un Porto'nun 25 yaşındaki kanat oyuncusu Luis Diaz ile anlaştığı belirtildi.



Haberde, oyuncu ile 5 yıllık sözleşme üzerinde anlaşıldığı ve kulübüyle son detayların görüşüldüğü belirtildi.



Ayrıca, İngiliz kulübünün daha önce bu transfer için Portekiz ekibine 65 milyon euro teklif ettiği ifade edildi.



Diaz, bu sezon Porto formasıyla çıktığı 28 maçta, 16 gol ve 4 asist yapma başarısı gösterdi.





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