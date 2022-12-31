Liverpool kendi gol atamadan 3 puanı aldı

Premier Lig'in 18. haftasında Liverpool, Leicester Cityli Wout Faes'in kendi kalesine attığı gollerle üç puana uzandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Liverpool kendi gol atamadan 3 puanı aldı
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31 Aralık 2022 00:55
İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Liverpool, sahasında Leicester City'e konuk oldu.

Anfield'da oynanan karşılaşmayı Liverpool rakibinin kendi kalesine attığı gollerle 2-1 kazanarak üç puanı aldı.

Maçın henüz 4. dakikasında Dewsbury-Hall'ın golüyle öne geçen Leicester City, üstünlüğünü uzun süre koruyamadı. Belçikalı savunmacı Wout Faes'in 38. dakikada kendi kalesine attığı golle beraberliği yakalayan Liverpool, Faes'in bir kez daha kendi kalesine topu göndermesiyle 2-1 öne geçerek ilk yarıyı tamamladı.

İkinci yarıda ise Liverpool, oyun üstünlüğünü elinden bırakmazken rakip kalede geliştirdiği ataklardan sonuç alamadı ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Liverpool, puanını 28'e yükselterek ilk 5'in içine girme hedefini sürdürdü. Leicester City ise 17 puanda kaldı.

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