İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Liverpool, Fulham deplasmanına konuk oldu. Craven Cottage'de oynanan mücadele 2-2 sona erdi.



Fulham, karşılaşmanın 32. dakikasında Aleksandar Mitrovic'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.



NUNEZ GİRDİ, EŞİTLİK GELDİ



Liverpool'da, Benfica'dan transfer edilen Darwin Nunez, karşılaşmanın 51. dakikasında Roberto Firmino'nun yerine oyuna dahil oldu. Uruguaylı golcü, 64. dakikada attığı golle skoru 1-1 getirdi.



Fulham, karşılaşmanın 70. dakikasında penaltı kazandı. Penaltıda ilk golü atan Mitrovic, topun başına geçti. Sırp golcü hata yapmadı ve takımını yeniden öne geçirdi.



Mücadelede son gol Muhammed Salah'tan geldi. Mısırlı yıldız, karşılaşmanın 80. dakikasında skora dengeyi getirdi.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.



Bu sonucun ardından iki takım da lige bir paunla başladı.



Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, kendi sahasında Crystal Palace ile karşılaşacak. Fulham, Wolves deplasmanına gidecek.





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