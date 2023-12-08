Liverpool, Joel Matip'in alternatifini buldu

Liverpool, çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Joel Matip'in alternatifini Almanya'da buldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Liverpool, Joel Matip'in alternatifini buldu
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08 Aralık 2023 17:00
Liverpool'da, Pazar günü oynanan Fulham maçında sakatlanarak oyundan çıkan Joel Matip'in çapraz bağlarının koptuğu ve sezonu kapattığı söylendi.

Ayrıca 32 yaşındaki Kamerunlu stoperin sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle beraber Liverpool kariyeri de sona ermiş olacak. Bu sakatlığın ardından stoper arayışlarına başlayan Liverpool gözünü Almanya'ya çevirdi.

35 MİLYON EURO İSTENİYOR

Devre arasında stoper takviyesi yapmayı düşünen Liverpool, Wolfsburg forması giyen Maxence Lacroix'i kadrosuna katmak için harekete geçti. 23 yaşındaki Fransız stoperinde bu teklife sıcak baktığı söylendi.

18 ay sonra sözleşmesi sona erecek Maxence Lacroix için Wolfsburg, 35 milyon euro civarında yapılacak bir teklife sıcak bakıyor.

Liverpool aynı zamanda Crystal Palace forması giyen Marc Guehi'yi de gözüne kestirmiş durumda ancak Crystal Palace yıldız oyuncusu için hem 60 milyon euro istiyor hem de devre arasında yollamaya sıcak bakmıyor.

113 MAÇA ÇIKTI

2020-2021 sezonunda 5 milyon euro karşılığında Wolfsburg'a transfer olan Maxence Lacroix, Alman ekibiyle 113 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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