İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da Muhammed Salah'ın takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olması İngiliz ekibini yeni transfer yapmaya zorluyor.



Bild'in haberine göre Liverpool, Karim Adeyemi'yi Muhammed Salah'ın halefi olarak belirledi. İngiliz ekibi, 22 yaşındaki oyuncu için Borussia Dortmund'a yaklaşık 50 milyon euro vermeye hazır.



PERFORMANSI



Bu sene Dortmund formasıyla 8 maça çıkan Adeyemi, 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.



Salah'ın sözleşmesi 2025 yazında sona erecek.



