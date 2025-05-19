19 Mayıs
Boluspor-Bandırmaspor
20:00
19 Mayıs
Brighton-Liverpool
22:00
19 Mayıs
Lokomotiv Moscow-CSKA Moskova
20:30
19 Mayıs
Cordoba-CD Mirandes
21:30
19 Mayıs
Broendby IF-FC Midtjylland
20:00

Liverpool'dan Milos Kerkez hamlesi!

Liverpool, Milos Kerkez transferi için Bournemouth'un kapısını çaldı.

calendar 19 Mayıs 2025 16:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Liverpool'dan Milos Kerkez hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Liverpool, Bournemouth forması giyen Milos Kerkez ile ilgileniyor.

Romano'nun haberine göre, Liverpool, bu transfer için Bournemouth ile temasa geçti.

Liverpool'un transfere sıcak bakan 21 yaşındaki sol bek ile anlaşmaya yakın olduğu ve kulüpler arasında bonservis görüşmelerinin yapıldığı belirtildi.

Bournemouth forması altında bu sezon 39 maçta süre bulan Kerkez, 2 gol attı ve 6 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen 21 yaşındaki futbolcunun kulübü Bournemouth ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.