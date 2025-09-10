09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
1-1
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
2-1
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
2-3
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
1-0
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
0-5
09 Eylül
Norveç-Moldova
11-1
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
2-2
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
1-2
09 Eylül
Fransa-İzlanda
2-1
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
1-1
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
2-3
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
0-0
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
0-0
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

Liverpool'dan Federico Chiesa kararı!

İsmi sık sık Süper Lig devi Beşiktaş ile de anılan Federico Chiesa, Liverpool'da kalıyor.

calendar 10 Eylül 2025 01:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Liverpool'dan Federico Chiesa kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan İtalyan yıldız Federico Chiesa'nın geleceği netlik kazandı.

Liverpool Echo'nun haberine göre, Chiesa kariyerine Liverpool'da devam etme kararı aldı. Bu gelişme, Beşiktaş'ın transfer listesinde üst sıralarda yer alan İtalyan kanat oyuncusunu kadrosuna katma umutlarını sona erdirdi.

ARNE SLOT'UN GÖZÜNE GİRDİ
Liverpool'un Şampiyonlar Ligi kadrosuna almadığı Chiesa için, Beşiktaş'ın yanı sıra Napoli ve Atalanta da devreye girmişti. Ancak İtalyan yıldız, Premier League'de ilk üç maçta da forma giyip bir de gol atarak menajer Arne Slot'un gözüne girmeyi başardı. 

PERFORMANSI

Geçen sezon Juventus'tan 12 milyon Euro karşılığında Liverpool'a transfer olan Federico Chiesa, çıktığı 17 maçta 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergilemişti. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.