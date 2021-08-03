Liverpool'dan Fabinho'ya yeni imza

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Fabinho ile yeni sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Lfc.com
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Liverpool'dan Fabinho'ya yeni imza
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03 Ağustos 2021 22:38
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Brezilyalı futbolcusu Fabinho'nun sözleşmesini uzattı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi.

2018 yılında Monaco'dan Liverpool'a transfer olan Fabinho, tüm kulvarlarda 122 maça çıktı, 3 gol attı. 


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